Спецоперація в Криму. На півострові висадилися підрозділи української розвідки

У тимчасово окупованому Криму відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації. На півострові висадилися підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України.

Цю інформацію підтвердив представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі Hromadske.

"Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, усі завдання виконані", – висловився Юсов.

У коментарі "Суспільному" представник розвідки зазначив, що ГУР проводило операцію спільно з Військово-морським флотом.

"Цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється", – поінформував він.

Мис Тарханкут: вибухи 24 серпня 2023

Видання "Крым. Реалии" повідомляло, що з 5-ї години ранку 24 серпня біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чутно вибухи.

За даними ЗМІ, в Маяку розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ повітряно-космічних сил РФ. Також на тарханкутському півострові розташовані радіолокаційний комплекс "Небо-М" та радіолокаційна система "Каста-2Е2", а по периметру підготовлено позиції для протиповітряної оборони.

Село Маяк у Криму

Оленівка: знищення російської ЗРС

Серія вибухів на мисі Таранхкут лунала і 23 серпня. Telegram-канал "Крымский ветер" інформував про звуки поблизу села Оленівка та ураження радіолокаційних станцій.

Пізніше того дня Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що вибух біля Оленівки знищив російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

Унаслідок внаслідок вибуху повністю ліквідовано саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

"З огляду на обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це болісний удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму", – вказували в розвідці.