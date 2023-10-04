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Спецпризначенці ГУР десантувались на території Криму (ВІДЕО)
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження російським загарбникам.
Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.
"Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам", - йдеться у повідомленні.
Відомство також публікує відео, на якому видно водні скутери, що підпливають до берега.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Потім бійці, стоячи по коліна у воді із прапором, кажуть, що "ГУР МО здійснило чергову висадку на Крим, Крим буде українським чи безлюдним".
Своєю чергою Міноборони країни-агресора РФ підтвердило спробу висадки десанту ЗСУ в Криму.
В РФ заявили, що група прямувала у напрямку мису Тарханкут на швидкохідному військовому катері та трьох гідроциклах. По них нібито завдала удару військова авіація.
Там заявляють, що начебто вбили 13 військових, а одного взяли у полон.
Зауважимо, ГУР МО України на території Криму 24 серпня цього року провело операцію "Пробудження сили". Українські спецпідрозділи висадилися на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.
Вперше за 10 років російського поневолення Криму розвідники-спецпризначенці встановили прапор України, нагадавши усім нашим громадянам в окупації, що Крим- це Україна.