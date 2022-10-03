Спецпризначенці СБУ знищили ворожий гелікоптер Ка-52

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що тактична група спеців перебувала на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу ворожої авіації.

"І після появи в зоні враження трьох гелікоптерів один із російських Ка-52 здійснив "жорстку посадку" в результаті пострілу з ПЗРК", - зазначають в СБУ.

Також у СБУ оприлюднили відео знещення ворожого гелікоптера.