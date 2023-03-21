Справа в логістиці. В Генштабі ЗСУ назвали мету вибухів у Джанкої

Удар по російських ракетах "Калібр" у Джанкої не завадить російським загарбникам постачати зброю своєму флоту, однак має нашкодити забезпеченню ворога на тимчасово окупованих територіях півдня України. Про це заявив т. в. о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов.

За його словами, для постачання ворожих боєприпасів до Криму, є й інші залізничні вузли, зокрема, в Сімферополі. Однак вибухи в Джанкої мали порушити переміщення зброї окупантів у Запорізьку та Херсонську області.

"Джанкой є одним із вузлів, який на гілці залізничного шляху, що йде до Мелітополя або Херсона. Одна з цілей такого вогневого ураження – саме повністю зупинити або перешкодити логістичному забезпеченню тих угруповань противника, які знаходяться на нашій території", – сказав Баранов.

Нагадаємо, що ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Джанкої пролунали вибухи. Тоді у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили про знищення російських крилатих ракети "Калібр", які призначені для пусків із надводних кораблів російського чорноморського флоту.