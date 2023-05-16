США не підтверджують інформацію про пошкодження системи ЗРК Patriot

Міноборони Росії та деякі західні видання написали, що ракетний удар по Україні в ніч проти вівторка міг призвести до пошкодження системи протиракетної оборони Patriot. В Сполучених Штатах цю інформацію не підтверджують.

Як повідомив журналіст і ведучий Української служби "Голосу Америки" Остап Яриш, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що не може підтвердити повідомлення ЗМІ про пошкодження системи ППО Patriot.

"Я не можу підтвердити повідомлення про пошкодження системи Patriot в Україні. Я просто не можу про це говорити", - сказав Кірбі.

Проте Кірбі додав, що якщо пошкодження системи Patriot підтвердиться, і її необхідно буде відремонтувати за межами України, Сполучені Штати обов’язково допоможуть Києву в цьому.

Раніше, американське видання CNN посилаючись на чиновника, який залишився невідомим, повідомляло, що система протиповітряної оборони Patriot, ймовірно, була пошкоджена, але не знищена.

За словами чиновника, США все ще оцінюють, наскільки система була пошкоджена. Це визначить, чи потрібно повністю відновити систему чи просто відремонтувати її на місці українськими силами.

Наразі в Україні є дві системи протиповітряної оборони Patriot, одну подарували США, а іншу спільно подарували Німеччина та Нідерланди. Незрозуміло, яка з цих систем була потенційно пошкоджена, але виведення однієї з ладу – навіть на короткий період – може вплинути на здатність України захищати Київ на тлі посилення російських ракетних атак.

В Україна повідомили, що успішно перехопили всі шість гіперзвукових ракет, випущених росіянами, але відмовилися коментувати заяву росіян про те, що була вражена система Patriot.

"Ми не можемо коментувати це. Ми утримаємося від коментарів щодо російських джерел", – сказав речник ВПС України Юрій Ігнат.

Як відомо, РФ вже атакувала американську систему ППО гіперзвуковими ракетами, зокрема 4 травня, але невдало. Натомість українські військові, як підтвердив Пентагон, перехопили ракету за допомогою системи Patriot.

Ракетна система Patriot оснащена потужним радаром для виявлення цілей, що наближаються, на великій відстані, що робить її потужною платформою ППО, здатною перехоплювати балістичні ракети і багато іншого.

Але випромінювання радара, необхідне для виявлення загроз на відстані, також дає змогу противнику виявити батарею Patriot і з'ясувати її місце розташування. І на відміну від деяких менш далекобійних систем ППО, наданих Україні, які є мобільними і складнішими для ураження, велика батарея Patriot є стаціонарною системою, що дає змогу росіянам із часом визначити її місце розташування.