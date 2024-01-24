США та ГУР не підтвердили загибель українських полонених в літаку Іл-76

24 січня мав відбутися черговий обмін полоненими між Росією і Україною, однак цього не сталося через падіння літака Іл-76 у Росії, який за інформацією російського Міноборони перевозив 65 українських полонених.

Проте, Головне управління розвідки МОУ та Білий дім не підтверджують інформацію, що українські полонені перебували на борту.

Пізніше в ГУР розповіли, українську сторону не проінформували про необхідність забезпечити безпеку повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилося під час минулих обмінів.

"Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом. Це може свідчити про навмисні дії Росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених", - зазначили у розвідці.

У розвідці підкреслили, що Україна виконала всі домовленості для належної підготовки обміну і російські полонені перебували у безпеці в обумовленому місці. Безпеку ж українських захисників повинна була забезпечити російська сторона.

ГУР підкреслює, що посадка транспортного літака в зоні ведення бойових дій в принципі не може бути безпечною без попереднього узгодження сторін, тому можна говорити про те, що РФ намагається дестабілізувати ситуацію в Україні.

Що призвело до катастрофи літака ворога, поки що невідомо.

Тим часом, в ЗСУ зазначили, що цей літак перевозив не полонених а ракети для ЗРК С-300, які використовуються для масованих обстрілів прикордонних регіонів України.

Видання NV, посилаючись на свої джерела пише, що українських військовополонених не було на борту літака Іл-76.

"Кілька разів на день цим літаком Іл-76 підвозять боєприпаси на фронт. Це їхній перевірений маршрут, яким вони щонайменше тричі на день підвозять не тільки боєприпаси, а й С-300. Ми впевнені, що полонених там не було", — зазначив співрозмовник у Повітряних силах.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що на даний момент в Білому домі не мають підтвердження інформації про наявність українських військовополонених на борту російського літака Іл-76.

Він підкреслив, що Сполучені Штати докладають усіх зусиль для збору додаткової інформації з цього питання.

Нагадаємо, останній обмін полоненими відбувся 4 січня. Тоді з російського полону в Україну повернулися 230 полонених. Серед них – полонені з Чорнобильської АЕС та острова Зміїний.