ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

ЗСУ вночі знищили всі 36 безпілотників, запущених окупантами

Безпілотник, дрон, Shahed
Безпілотник. Фото: Depositphotos

Українські військові в ніч на 25 травня знищили всі 36 безпілотників, які запустили російські окупанти. Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог атакував Україну дронами іранського виробництва Shahed-136/131 із північного та південного напрямків.

Імовірно, загарбники планували завдати шкоди критичній інфраструктурі та військовим об’єктам у західних регіонах Украни.

До відбиття атаки було залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію та мобільні вогневі групи.

Нагадаємо, що вночі війська РФ, зокрема, здійснили напад із повітря на Київ. Для столиці це вже дванадцята атака протягом травня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко