ЗСУ вночі знищили всі 36 безпілотників, запущених окупантами

Українські військові в ніч на 25 травня знищили всі 36 безпілотників, які запустили російські окупанти. Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог атакував Україну дронами іранського виробництва Shahed-136/131 із північного та південного напрямків.

Імовірно, загарбники планували завдати шкоди критичній інфраструктурі та військовим об’єктам у західних регіонах Украни.

До відбиття атаки було залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію та мобільні вогневі групи.

Нагадаємо, що вночі війська РФ, зокрема, здійснили напад із повітря на Київ. Для столиці це вже дванадцята атака протягом травня.

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