Страшне ДТП в Запоріжжі: водій BMW розтрощив п’ять авто на узбіччі, є загиблі (ФОТО, ВІДЕО)

Двоє людей загинули та ще принаймні четверо були травмовані вдень 28 липня внаслідок ДТП на вулиці Європейській, що на Космічному житломасиві у Запоріжжі, повідомляють в обласному управлінні поліції.

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Попередньо встановлено, що близько 13-ї години 30-річний водій BMW, що рухався проїжджою частиною, різко змінив напрямок та скоїв наїзд на припарковані п’ять автомобілів, які в свою чергу зіткнулися з групою громадян, що перебувала на узбіччі.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту, патрульна поліція, працівники обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, медики швидкої допомоги.

Фото: ГУ ДСНС в Запорізькій області Фото: ГУ ДСНС в Запорізькій області Фото: ГУ ДСНС в Запорізькій області Фото: ГУ ДСНС в Запорізькій області Фото: ГУ ДСНС в Запорізькій області Фото: ГУ ДСНС в Запорізькій області Фото: ГУ ДСНС в Запорізькій області Фото: ГУ ДСНС в Запорізькій області Фото: ГУ НП у Запорізькій області Фото: ГУ НП у Запорізькій області Фото: ГУ НП у Запорізькій області Фото: ГУ НП у Запорізькій області Фото: ГУ НП у Запорізькій області

Внаслідок аварії один пішохід загинув на місці події, його особисті дані встановлюються. Ще п’ятеро громадян віком від 25 до 50 років, серед яких одна жінка, з травмами різного ступеню важкості були доставлені до лікарні. Вже медичному закладі чоловік 1972 року народження від отриманих травм помер.

За даними експертизи, водій був тверезий, поліція його затримала. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водієм). Чоловіку тепер загрожує від п'яти до десяти років тюрми з позбавленням права керувати авто на строк до трьох років.

Натомість у ДСНС стверджують, що травмовано було шість осіб, не рахуючи пішохода, який загинув на місці. Повідомляється, зокрема, що одного з потерпілих притисло понівеченими конструкціями автівки, і рятувальники деблокували його і передали медикам. Чи цей же чоловік згодом помер, з повідомлення не очевидно. Загалом на місці події працювало 12 рятувальників та було залучено три одиниці техніки.