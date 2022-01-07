Стрельба на границе Венгрии и Австрии: полиция открыла огонь по грузовику с мигрантами

Венгерская полиция обстреляла грузовик, в котором находилось около 30 человек, сообщает Fourals.

В машине предположительно находились нелегальные мигранты. Грузовик с венгерским номерным знаком на большой скорости направлялся к контрольно-пропускному пункт на границе с Австрией.

Патрульные полиции округа Диор-Моушн-Шопро требовали от водителя остановить машину, но тот лишь увеличил скорость.

В результате полиция была вынуждена открыть огонь. Грузовик пересек границу, но затем остановился из-за полученных повреждений.

Полиция Австрии задержала водителя-египтянина и около 30 пассажиров, которые находились в кузове машины. Их гражданство устанавливается.

Мигранты активно пытаются проникнуть в страны Еврсоюза. Так, в течение 2021 года попытались нелегально перейти белорусско-польскую границу 39,7 тысяч раз. обострение миграционного кризиса на восточной границе ЕС произошло в начале ноября с прибытием в район КПП "Брузги" в Гродненской области Беларуси организованной группы из нескольких тысяч мигрантов. Большинство из них оказались иракскими курдами.

Ранее с массовым наплывом мигрантов со стороны Беларуси столкнулась и соседняя Литва, однако единовременных попыток тысяч иностранцев прорвать границу там все же не наблюдалось.

По данным литовских властей, большинство мигрантов, нелегально попавших в 2021 году в страну, также составляли граждане Ирака.Литва начала ограждаться от Беларуси колючей проволокой.