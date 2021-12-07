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Происшествия
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Стрельба в Москве: мужчина отказался надеть маску и убил двух человек (ВИДЕО)

На месте происшествия
На месте происшествия. Фото: телеграм-канал Shot

Во вторник, 7 декабря, в Москве в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) произошла стрельба. По предварительным данным, погибли два человека, сообщает РБК.

Причиной стрельбы стало то, что сотрудники МФЦ "Рязанский" потребовали от посетителя надеть маску. В ходе конфликта он открыл огонь из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами.

По предварительным данным, есть двое погибших: операционистка и охранник или посетитель центра. Трое человек  получили  ранения, среди них 10-летняя школьница.

Стрелка задержали — это 45-летний мужчина по фамилии Глазов, прибыл в МФЦ на велосипеде с мотором. Его обезоружил сотрудник Федеральной миграционной службы.

В России нередко происходят случаи с массовыми убийствами людей из огнестрельного оружия. Так, в сентябре 2021 года парень проник на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. В результате погибли шесть человек.

В Украине карантинные ограничения тоже иногда приводят к конфликтам. В Харькове пассажир метро открыл стрельбу в ходе конфликта с группой молодых людей, которой тот сделал замечание о неправильно надетых масках. Он объяснил свои действия самообороной.