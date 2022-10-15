Стрілянина на полігоні в Білгородській області: 11 людей загинуло, 15 поранено

Міноборони РФ назвало це "терактом".

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Про це повідомили РІА "Новости" з посиланням на Міноборони РФ.

На полігоні Західного військового округу в Білгородській області громадяни "однієї з країн СНД" відкрили вогонь по російських військових, які готуються на війну в Україну.

Повідомляється, що внаслідок стрілянини загинули 11 людей, ще 15 поранено.

Нагадаємо, що в Севастополі окупанти мобілізують водіїв "швидкої" та трактористів.