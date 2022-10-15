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Стрілянина на полігоні в Білгородській області: 11 людей загинуло, 15 поранено
Міноборони РФ назвало це "терактом".
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Про це повідомили РІА "Новости" з посиланням на Міноборони РФ.
На полігоні Західного військового округу в Білгородській області громадяни "однієї з країн СНД" відкрили вогонь по російських військових, які готуються на війну в Україну.
Повідомляється, що внаслідок стрілянини загинули 11 людей, ще 15 поранено.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що в Севастополі окупанти мобілізують водіїв "швидкої" та трактористів.