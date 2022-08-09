Штурмова авіація ЗСУ нанесла удар по скупченню живої сили та озброєння росіян неподалік Снігурівки

За останню добу, станом на ранок 9 серпня Збройні сили України провели та успішно завершили бойові завдання з нанесення авіаударів на півдні України. Зокрема, штурмова авіація нанесла декілька ударів по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки.

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Про це повідомило оперативне командування "Південь", уточнивши, що результати дорозвідуються.

Відомі результати роботи ракетно-артилерійських підрозділів. Загальні підтверджені бойові втрати ворога на півдні за цей бойовий день:

23 окупанти;

зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1";

танк Т-72;

самохідна гаубиця "Мста-С";

5 автомобілів, в тому числі броньованих.

Також повідомляється, що в Чорному морі на чергуванні ЗС РФ тримають 2 надводних носії крилатих ракет типу "Калібр" із 16 ракетами та 1 вдк.

"Вони, як і решта 6 одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту тримаються на ракетно-безпечній відстані від підконтрольного нам узбережжя", — додали в командуванні "Південь".

Нагадаємо, що невдовзі Повітряні сили ЗСУ можуть отримати нову партію винищувачів, адже уряд Чехії дав дозвіл на використання чеських винищувачів для охорони повітряного простору сусідньої Словаччини з вересня.

Словацька сторона подавала відповідний запит, щоб мати можливість передати свої винищувачі МІГ-29 Україні.