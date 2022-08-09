- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Штурмова авіація ЗСУ нанесла удар по скупченню живої сили та озброєння росіян неподалік Снігурівки
За останню добу, станом на ранок 9 серпня Збройні сили України провели та успішно завершили бойові завдання з нанесення авіаударів на півдні України. Зокрема, штурмова авіація нанесла декілька ударів по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки.
Про це повідомило оперативне командування "Південь", уточнивши, що результати дорозвідуються.
Відомі результати роботи ракетно-артилерійських підрозділів. Загальні підтверджені бойові втрати ворога на півдні за цей бойовий день:
- 23 окупанти;
- зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1";
- танк Т-72;
- самохідна гаубиця "Мста-С";
- 5 автомобілів, в тому числі броньованих.
Також повідомляється, що в Чорному морі на чергуванні ЗС РФ тримають 2 надводних носії крилатих ракет типу "Калібр" із 16 ракетами та 1 вдк.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Вони, як і решта 6 одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту тримаються на ракетно-безпечній відстані від підконтрольного нам узбережжя", — додали в командуванні "Південь".
Нагадаємо, що невдовзі Повітряні сили ЗСУ можуть отримати нову партію винищувачів, адже уряд Чехії дав дозвіл на використання чеських винищувачів для охорони повітряного простору сусідньої Словаччини з вересня.
Словацька сторона подавала відповідний запит, щоб мати можливість передати свої винищувачі МІГ-29 Україні.