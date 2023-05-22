Створюють "смугу безпеки": в ГУР повідомили, що відбувається в Бєлгородській області

В понеділок, 22 травня, в мережі з'явилася інформація про те, що нібито неросійські військові формування проводять певні дії в Бєлгородській області РФ. З'ясувалося, що там легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Про це повідомив речник ГУР Андрій Юсов у коментарі "Суспільному".

Він звернув увагу, що операцію проводять виключно громадяни Російської Федерації, українські сили не мають до цього ніякого відношення.

"Так, сьогодні "Русский добровольческий корпус" та "Легион Свобода России", які складаються з громадян РФ розпочали операцію зі звільнення цих територій Білгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення", — сказав Юсов.

Що відбувається в Бєлгородській області

Пресслужба "Легиона Свобода России" близько 10:30 звернулася до громадян РФ, що проживають у Бєлгородській області, з проханням лишатися вдома. Після цього в мережі почали з'являтися відео наслідків вибухів на кордоні України з Росією.

Легіон та "РДК" незабаром повідомили, що нібито "контролюють деякі населенні пункти регіону". Операцію вони проводять самостійно. Місцеві жителі помічали у небі безпілотники, а над самим Бєлгородом літали військові гвинтокрили. У місті також оголошували повітряну тривогу.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прогнозував, що Росія однозначно перенесе бойові дії на територію своєї країни, а кількість провокацій там зростатиме.

Згодом після цих слів у структурі ЗСУ почав діяти міжнародний легіон "Свобода Росії", військові з якого з серпня воюють в Україні проти російських окупантів, а також працюють на території РФ.