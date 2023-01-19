Суд у Миколаєві дав дев'ять років тюрми військовому, що застрелив порушника комендантської години

Корабельний районний суд Миколаєва 13 січня визнав військового винним у вбивстві затриманого 3 березня 2022 року порушника комендантської години, призначивши йому покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі. Про це йдеться у вироку суду, опублікованому днями в Єдиному держреєстрі судових рішень.

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Згідно даних слідства, описаних у вироку, того дня близько 23:00 було затримано та доставлено до територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Корабельному районі міста порушника комендантської години.

В цей час там на службі у відрядженні перебував обвинувачений - уродженець Путивля Сумської області, що є учасником бойових дій. Відповідно до наказу начальника зазначеного центру він здійснював посилення охорони та оборони об'єкту.

Зазначено, що в подальшому затриманого вирішили перевести до будівлі будинку культури "Корабельний" на Богоявленському проспекті, 328 до закінчення комендантської години.

Для супроводження чоловіка прибули двоє озброєних військових, які мали довести його до БК та передати черговому, але обвинувачений вирішив супроводити їх особисто, взявши із собою видану йому вогнепальну зброю - автомат Калашникова калібру 5,45 мм, споряджений бойовими набоями.

Пд час слідування обвинувачений почав виказувати особисті претензії щодо перебування затриманого у нічний час у місті та порушення ним комендантської години, через що у них виник словесний конфлікт.

При цьому обвинувачений, знаходячись біля світлофору на перехресті Богоявленського проспекту з Новобудівною вулицею близько 23:45, керуючись раптово виниклим злочинним умислом, спрямованим на позбавлення життя затриманого, тримаючи в руках АК-74, здійснив два постріли в область голови, а також тулуба (плечового суставу), заподіявши тому два скрізних поранення, від чого той помер на місці.

Допитаний на суді обвинувачений свою вину заперечував та показав суду, що запропонував конвою піти з потерпілим, оскільки був більш досвідченим. За словами підсудного, коли вони разом виходили з воєнкомату, хтось сказав, що потрібно забрати речі затриманого: один зі свідків повернувся, а інший залишився на вулиці, відставши.

Він заявив, що перебував тоді в напруженому стані та розпитував потерпілого, хто він такий, звідки та чи є він диверсантом, оскільки за наявною у нього інформацією, в Миколаїв цього дня проникла група диверсантів.

За словами обвинуваченого, він хотів озирнутися, аби подивитися, де конвоїри, і момент повороту нібито отримав удар в область лівого ока, очевидно з боку затриманого, руки якого були зв'язані, після чого останній, судячи зі звуків його капців у темрячі, почав рухатися.

Підсудний заявив, що наказав тому стояти, але чоловік не зупинився, після чого, діючи "на автоматі", обвинувачений вистрілив два рази у напрямку звуків, нібито не бачачи тікаючого затриманого чи навіть його силует.

Зазначається, що вже 4 березня цей же суд взяв фігуранта під варту і в подальшому неодноразово продовжував цей запобіжний захід. Також виявилося, що вбитий був інвалідом третьої групи, втім підсудний про це не знав, тому це не стало обтяжуючою обставиною.

На засіданні ж по суті справи суд, проаналізувавши досліджені наявні докази (автомат, одяг обвинуваченого та потерпілого, стріляні гільзи та кулі) та покази свідків, а також матері вбитого, визнав вину обвинуваченого доказаною. Окрім позбавлення волі, його зобов'язали заплатити 8,2 тисячі гривень судових витрат за проведення експертизи.

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