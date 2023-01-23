Суд заарештував майно заводу на Черкащині, засновник якого фінансово підтримував РФ в обхід санкцій

Соснівський районний суд м. Черкаси наклав арешт на майно "Кліщинського консервного заводу" у Черкаській області, засновника якого Державне бюро розслідувань викрило на пособництва державі-агресору, повідомили в ДБР.

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"Він з 2014 року координує діяльність власних сільськогосподарських підприємств на підконтрольній Україні території, а також у тимчасово окупованому Криму та РФ", – йдеться у повідомленні.

Наразі триває підготовка до передачі рухомого та нерухомого майна до АРМА, робота з конфіскації активів зловмисника продовжується.

"Встановлено, що після анексії півострова кримський підприємець переїхав до Києва. Він перереєстрував свої компанії на підконтрольній та тимчасово непідконтрольній території України відповідно в українській та російській юрисдикціях", – кажуть в ДБР.

Це, як пояснюють в бюро, дозволило бізнесмену вести господарську діяльність на тимчасово окупованій території, сплачуючи при цьому податки та збори до бюджетів різних рівнів держави-агресора.

"Завдяки наявності української реєстрації, підприємець організував незаконний механізм постачання с/г продукції до ЄС. Нібито українські товари він експортував до Республіки Польща через Росію та Білорусь. Таким чином він обходив санкції ЄС щодо заборони імпорту товарів, що виготовлені в Криму", – додали в ДБР.

До протиправної діяльності підприємець залучив членів своєї родини та менеджмент, які допомагали керувати 11 підприємствами на території України, тимчасово окупованого Криму та у Москві.

Нагадаємо, нещодавно за матеріалами слідчих Служби безпеки було накладено арешт на майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді.