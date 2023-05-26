ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Події
Дата публікації

Суддя, який за кермом Lexus збив на смерть нацгвардійця у Києві, отримав підозру

Місце смертельної аварії. Фото: Офіс генпрокурора
Місце смертельної аварії. Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці повідомили про підозру голові одного з районних судів Київської області, який в ніч на 26 травня збив на смерть нацгвардійця на блокпосту у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України)", - йдеться у повідомленні. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

Нагадаємо, пресслужба ДБР повідомляла, що голова одного з райсудів Київської області 25 травня о 23:55 збив на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпості в Києві.

За даними джерел "Бабеля" у правоохоронних органах, йдеться про голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

Автор:
Ніна Комащенко