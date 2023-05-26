Суддя, який за кермом Lexus збив на смерть нацгвардійця у Києві, отримав підозру

Правоохоронці повідомили про підозру голові одного з районних судів Київської області, який в ніч на 26 травня збив на смерть нацгвардійця на блокпосту у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України)", - йдеться у повідомленні. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

Нагадаємо, пресслужба ДБР повідомляла, що голова одного з райсудів Київської області 25 травня о 23:55 збив на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпості в Києві.

За даними джерел "Бабеля" у правоохоронних органах, йдеться про голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.