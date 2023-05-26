Суддя за кермом Lexus збив на смерть нацгвардійця на блокпості в Києві (ФОТО)

Голова одного з райсудів Київської області 25 травня о 23:55, збив на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпості в Києві.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними джерел "Бабеля" у правоохоронних органах, йдеться про голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

За попередньою інформацією, суддя за кермом Lexus ES350, рухаючись по проспекту Берестейському у Києві, скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

Винуватця ДТП затримано. Він відмовився від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я. Київська міська прокуратура уточнла, що вирішується питання щодо повідомлення судді про підозру та звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.