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Судно з українським зерном сіло на мілину в Босфорі
1 вересня у Босфорській протоці сіло на мілину судно з Ліберії, яке везло 3 тисячі тонн кукурудзи з морського порту Чорноморськ до італійської Равенни. Рух протокою було перекрито.
Про це повідомляє Reuters.
Офіс губернатора Стамбула та судноплавна компанія заявили, що 173-метрове судно Lady Zehma було поставлене на якір, оскільки у нього відмовило кермо.
Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Берегова охорона вживає належних заходів безпеки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Згідно з даними очевидців, носова частина судна була приблизно за 150 метрів від берега в одному з районів Стамбула.
Судно Lady Zehma отримало дозвіл відправитися з українського порту Чорноморськ до Равенни, Італія, з 3000 тоннами кукурудзи 30 серпня. Турецька судноплавна компанія Tribeca заявила, що на судні було 30 274 тонни кукурудзи.
Станом на середу в рамках зернової угоди з України було експортовано близько 1,55 мільйона тонн зерна, а також здійснено 139 вхідних і вихідних рейсів.
Як повідомили у турецькому Генеральному управлінні берегової безпеки, чотири буксири відправили на місце події для надання необхідної допомоги. Також відомство опублікувало відповідні фото.
Зазначимо, Босфор розділяє найбільше місто Туреччини Стамбул та з’єднує Чорне море з Мармуровим, а потім із Середземним.
Нагадаємо, через українські порти після укладання угоди щодо зерна у Стамбулі Україна експортувала вже понад мільйон тонн сільгосппродукції в 15 країн світу.
Наразі Україна планує наростити темпи експорту зерна до 3 млн тонн зерна щомісяця.