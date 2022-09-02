Судно з українським зерном сіло на мілину в Босфорі

1 вересня у Босфорській протоці сіло на мілину судно з Ліберії, яке везло 3 тисячі тонн кукурудзи з морського порту Чорноморськ до італійської Равенни. Рух протокою було перекрито.

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Про це повідомляє Reuters.

Офіс губернатора Стамбула та судноплавна компанія заявили, що 173-метрове судно Lady Zehma було поставлене на якір, оскільки у нього відмовило кермо.

Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Берегова охорона вживає належних заходів безпеки.

Згідно з даними очевидців, носова частина судна була приблизно за 150 метрів від берега в одному з районів Стамбула.

Судно Lady Zehma отримало дозвіл відправитися з українського порту Чорноморськ до Равенни, Італія, з 3000 тоннами кукурудзи 30 серпня. Турецька судноплавна компанія Tribeca заявила, що на судні було 30 274 ​​тонни кукурудзи.

Станом на середу в рамках зернової угоди з України було експортовано близько 1,55 мільйона тонн зерна, а також здійснено 139 вхідних і вихідних рейсів.

Як повідомили у турецькому Генеральному управлінні берегової безпеки, чотири буксири відправили на місце події для надання необхідної допомоги. Також відомство опублікувало відповідні фото.

Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturan ve Bebek Koyu’na demirleyen LADY ZEHMA adlı 173 m. boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5,KURTARMA-6 KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörlerimiz, KEGM-3,KEGM-5 Botlarımız olay yerine sevk edildi pic.twitter.com/spxg0YNT60 — KEGM (@kiyiemniyet) September 1, 2022

Зазначимо, Босфор розділяє найбільше місто Туреччини Стамбул та з’єднує Чорне море з Мармуровим, а потім із Середземним.

Нагадаємо, через українські порти після укладання угоди щодо зерна у Стамбулі Україна експортувала вже понад мільйон тонн сільгосппродукції в 15 країн світу.

Наразі Україна планує наростити темпи експорту зерна до 3 млн тонн зерна щомісяця.