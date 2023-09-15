Шукали бомбардувальники. В Повітряних силах прокоментували нічну атаку росіян на Україну

Російські окупанти під час атаки безпілотниками в ніч на 15 вересня атакували Хмельниччину, намагаючись знайти українські бомбардувальники. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Зрозуміло, що шукає ворог. Шукають, де командувач сховав бомбардувальники, мабуть, після тих подій, які відбувалися нещодавно в нашому морі біля Криму", — зазначив Ігнат.

Також речник Повітряних сил розповів, що росіяни цього разу змістили час атаки. Зазвичай окупанти роблять пуски о 22:30-22:50, після цього здійснюють кілька хвиль до 04:00.

Однак вранішня атака дозволяє українським мобільним вогневим групам краще відпрацьовувати, адже при світлі ціль стає візуально видимою.

Обстріли сьогодні: 15 вересня 2023

Як повідомляла пресслужба Повітряних сил ЗСУ, вночі 15 вересня війська РФ атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

Загалом було зафіксовано пуски 17 ударних безпілотників, які різними маршрутами рухалися в напрямку Хмельниччини.

Українська протиповітряна оборона знищила всі дрони. Для цього залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших складових Сил оборони.

Заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін інформував, що уламки одного з безпілотників упали в одному з сіл Хмельницького району.

Унаслідок цього пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні та школі, а також лінії електропередач. Обійшлося без постраждалих.