Швейцарія не дозволяє Німеччині поставити Україні швейцарські боєприпаси

Уряд Швейцарії відхилив апеляцію Німеччини, якою Берлін просить дозволу на реекспорт швейцарських боєприпасів в Україну, заявивши, що такий крок порушить нейтралітет Швейцарії. Про це 3 листопада повідомила пресслужба уряду країни.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в жовтні звернулася до Берну з проханням надати дозвіл на поставку 12 400 боєприпасів швейцарського виробництва для зенітних танків Gepard, які Берлін вже поставив Україні для допомоги у війні з Росією.

В свою чергу міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін дав таку ж відповідь, що й уряд Швейцарії в червні, коли відхилив попередній запит.

"Згідно з принципом рівного ставлення в праві нейтралітету, Швейцарія не може погодитися на запит про передачу Україні військової техніки швейцарського виробництва, доки остання бере участь у збройному конфлікті", — йдеться в повідомленні уряду.

В заяві також сказано, що доки правова ситуація залишатиметься незмінною, схвалення передачі швейцарської військової техніки Німеччиною Україні буде неможливим.

Швейцарські компанії передали Берліну снаряди декілька десятків років назад за умови, що вони не можуть реекспортувати боєприпаси без дозволу Швейцарії.

Зазначимо, що на політичному рівні Швейцарія підтримує Україну. Країна систематично запроваджує санкції проти Росії, а також допомагає українській сторні.

Зокрема, нещодавно Федеральна рада Швейцарії ухвалила план дій щодо надання допомоги народу України в зимовий період. Він передбачає виділення на додаток до існуючого гуманітарного проекту в Україні та регіоні ще 100 мільйонів франків (101,5 мільйона євро, або 3,68 мільярда гривень).