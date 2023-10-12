Тактичні успіхи окупантів біля Авдіївки навряд нададуть їм стратегічну перевагу, – ISW

Спроби атак із боку російських окупантів у районі Авдіївки Донецької області та навіть успіхи на тактичному рівні навряд чи перетворяться на більш широкі оперативні та стратегічні переваги для сил РФ.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 10 жовтня.

Як зазначили експерти, геолокаційні кадри показують, що російські війська навколо Авдіївки зосереджені на південний захід від міста й загарбники не завершили оперативне оточення населеного пункту. І, ймовірно, це буде важко зробити, якщо це їхній намір.

ISW пише, що Авдіївка також є добре укріпленою та захищеною українською фортецею, що, ймовірно, ускладнить можливість військ РФ наблизитися до міста або повністю його захопити. Окупанти контролюють сегменти траси Донецьк – Костянтинівка – Краматорськ – Слов’янськ та інші маршрути, які пролягають поблизу Авдіївки, тому гіпотетичне захоплення останньої не відкриє загарбникам нових шляхів просування до решти Донецької області.

В Інституті вважають, що російські війська проводять атаки в районі Авдіївки, щоб скувати українських захисників та не дати їм передислокуватися на інші ділянки фронту. Проте українські чиновники вже визначили наступ на Авдіївку як російську фіксуючу операцію, і навряд чи вони будуть надмірно направляти сили на цей напрямок.

Авдіївка: ситуація в місті

10 жовтня очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомляв, що на північ від міста тривають важкі бої.

Окупанти здійснювали масовані обстріли з танків, ствольної артилерії та "Градів".

Вранці наступного дня в ефірі "Суспільне. Спротив" Барабаш сказав, що бої тривають, але не так "гаряче", як напередодні.

"Було з два десятки хаотичних поодиноких "прильотів" по старій частині міста, трохи було по центральній", – поінформував тоді він.

Вдень 11 жовтня чиновник розповідав, що протягом останніх кількох діб ворог масовано бомбив позиції навколо Авдіївки й саме місто. Зокрема, лише ракетних ударів напередодні було нанесено "точно більше десяти".

В Генеральному штабі ЗСУ зазначали, що на Авдіївському напрямку окупанти застосували до трьох батальйонів.

У зведенні Генштабу станом на ранок 12 жовтня йдеться, що українські захисники мужньо тримають оборону на цьому напрямку, протягом минулої доби відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.