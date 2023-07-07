Теракт в Оленівці. Омбудсмен повідомив про повернення тіл українських захисників

Україні вдалося повернути тіла захисників, які загинули внаслідок російського теракту в Оленівці Донецької області, здійсненого в липні 2022 року. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає "Укрінформ".

"Тіла загиблих в Оленівці вдалося повернути. Наразі проходить аналіз ДНК, рідні відповідними органами поінформовані", – сказав він.

Лубінець розповів, що після теракту спілкувався з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою і пропонував допустити в Оленівку міжнародних експертів. У РФ спершу погодилися на такий крок, але потім з'явилися інформація, що росіяни терміново нібито прибирають барак, в якому утримували українських військовополонених і де було влаштовано вибух, й проводять "ремонтні роботи".

"Я публічно сказав, що вони роблять все, щоб приховати сліди злочину. Нікого так і не допустили", – зазначив омбудсмен.

За його словами, місія ООН зі встановлення фактів про теракт жодного разу не погодилася ознайомитися з українськими матеріалами щодо вибуху в колонії.

"Місію закрили, а я з ними навіть не зустрівся. На мій погляд, не зустрівся через їхнє небажання реально чимось займатися", – висловився уповноважений ВР.

Як додав Лубінець, експерти вважають, що росіяни встановили всередині бараку заряд, який дає дуже високу температуру.

Убивство полонених в Оленівці: що відомо

У ніч на 29 липня 2022 року російські окупанти здійснили теракт проти українських військовополонених, яких утримували на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка Донецької області. Серед загиблих були захисники "Азовсталі".

Російська пропаганда заявляла, що нібито українські військові завдали удару по колонії. Своєю чергою Генеральний штаб ЗСУ спростував ці звинувачення.

Також у Генштабі зазначали, що теракт вчинили найманці ПВК "Вагнер" без узгодження з військовим керівництвом РФ. Головне управління розвідки України інформувало, що окупанти не мали наміру обмінювати українських полонених та умисно стратили їх, щоб приховати тортури та умови утримання.

За даними російської сторони, на території колонії загинули понад 50 українців. А в Офісі генпрокурора України повідомляли про загибель близько 40 та ​поранення 130 осіб.

У серпні 2022 року Організація Об'єднаних Націй створила групу з розслідування теракту в колонії. Однак у січні поточного року стало відомо, що місію розпустили.

Що стосується Міжнародного комітету Червоного Хреста, то в жовтні 2022-го керівник Офісу президента Андрій Єрмак ставив представникам організації вимогу направити місію до колонії. Однак МКЧХ проігнорував цей заклик.