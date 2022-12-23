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Тероборона ліквідувала групу росіян, яка намагалася пересікли кордон в Сумській області
Зранку 22 грудня в Сумській області група російських військових пересікла лінію державного кордону України і зазнала поразки в бою з українськими захисниками.
Про це 23 грудня повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Інцидент стався на території Краснопільської громади, поблизу села Високе. Бійці територіальної оборони вступили в бій з російською ДРГ.
"Після короткого бою, втрати ворога - мінімум двоє вбитих. З нашого боку обійшлося без втрат", — розповів Живицький.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, що країна-агресор систематично обстрілює прикордонні населені пункти Сумської області. Зокрема,22 грудня окупанти завдали 54 удари по прикордонню в регіоні. Під ворожий вогонь потрапили три громади регіону.
Днем раніше, 21 грудня, окупанти завдали 23 удари по прикордонню Сумської області.