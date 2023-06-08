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Терор Запорізької області триває: окупанти обстріляли 21населений пункт

Терор Запорізької області триває: окупанти обстріляли 21населений пункт
Фото: пресслужба Запорізької ОВА

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 148 ударів ворог завдав по 21 населеному пункту.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він зазначив, що ворог здійснив 148 обстрілів 21 населеного пункту на лінії вогню

За словами Малашко, ворог тричі атакував з БПЛА Гуляйполе та Залізничне, завдав 18 ударів з РСЗВ по Гуляйполю, Ольгівському, Білогір'ю, Чарівному, Павлівці та Темирівці, 127 ударів з артилерії по Новояковлівці, Гуляйполю, Оріхову, Малинівці, Гуляйпільському та інших прифронтових селах.

У Кам'янському мінно-вибухові травми отримав 68-річний чоловік. Його оперативно доставили до медичного закладу.

За добу додалося ще 32 зруйнованих цивільних об'єкти.

Напередодні  ворог 105 разів обстріляв прифронтові населені пункти Запорізької області. Внаслідок обстрілів було пошкоджено 18 цивільних об'єктів.

Автор:
Світлана Манько