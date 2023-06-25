Тіла ще двох загиблих виявили під завалами в Соломʼянському районі Києва

На місці руйнувань в багатоповерхівці в Соломʼянському районі Києва виявили тіла ще двох загиблих, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Про це 25 червня повідомив мер Віталій Кличко.

Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули пʼятеро людей.

"Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку", — сказав Кличко.

Місцеві жителі в соціальних мережах повідомляють, що прибудинкову територію поблизу багатоповерхівки вже розчистили від уламків.

Нагадаємо, близько 03:00 24 червня пролунали вибухи в Соломʼянському районі столиці. З'ясувалося, що ППО збила ворожі ціли, уламки ракети влучили в багатоповерхівку.

Тоді врятували 24 особи, з них 3 деблокували з під завалів та 1 людину — з ліфту. Також відомо, що пошкоджено близько 40 автомобілів, які припарковані на стоянці.