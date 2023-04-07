Трагедія біля кордону із Білоруссю: прикордонник застрелений (ВІДЕО)

На Волині військовослужбовець на екскаваторі підірвався на міні, але не постраждав. Однак начальника застави, який прибув на місце інциденту, невдовзі знайшли застреленим.

Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV» із посиланням на коментар ДБР.

6 квітня поблизу села Пулемець Ковельського району військовослужбовець прикордонної служби, керуючу екскаватором, проводив інженерні роботи з укріплення кордону. Під час робіт він наїхав на міну та підірвався, але не постраждав.

Сюжет: "Конкурент TV"

"Невдовзі на місце події прибули начальник прикордонної застави разом з інспектором прикордонної служби. Після огляду території начальник відійшов нібито зателефонувати і через деякий час пролунав звук, схожий на постріл. Начальника застави знайшли неподалік від місця події з вогнепальним пораненням у голову", – розповіла речниця теруправління Державного бюро розслідувань Тетяна Муравель.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями 115 та 425 Кримінального кодексу – умисне вбивство з позначкою "самогубство" та недбале ставлення до військової служби.

Нагадаємо, за останній місяць в Україні на російських мінах підірвалися 724 людини, з яких 226 загинули.