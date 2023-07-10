Трагедія на Курахівськй ТЕС. Кількість загиблих зросла до трьох

На Курахівській теплоелектростанції в Донецькій області під завалами знайшли тіла ще двох працівників. Про це 10 липня повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що це тіла людей, які раніше вважалися зниклими безвісти.

Загалом унаслідок трагедії загинули троє осіб.

Курахівська ТЕС: що сталося на електростанції

Ввечері 7 липня на Курахівській ТЕС обвалився дах котлотурбінного цеху. Було відомо про одну загиблу людину, трьох поранених і двох зниклих безвісти.

Як повідомляла пресслужба "ДТЕК Енерго" в коментарі "Суспільному", обвалилося стаціонарне залізобетонне перекриття. Ймовірною причиною аварії називали постійні обстріли з боку російських військ.

"Попередня причина – обвалення ймовірно можуть бути зумовлені багаточисленними обстрілами підприємства з початку повномасштабного вторгнення. Курахівська ТЕС впродовж півтора року війни зазнавала неодноразових ворожих атак та має значні пошкодження обладнання та конструкцій. У травні цього року станція два рази сідала "на нуль" через обстріли РФ", – вказували в компанії.

Своєю чергою в Донецькій обласній прокуратурі інформували про початок досудового розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ч. 2 ст. 272 КК України). У відомстві зауважували, що за попередніми даними, дах обвалився внаслідок минулих російських атак на підприємство, а правоохоронці перевіряють факт допуску працівників до роботи в аварійних умовах.