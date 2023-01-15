Трагедія у Дніпрі: із-під завалів рятувальники дістали жінку (ФОТО, ВІДЕО)

Із-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі рятувальники дістали жінку. Рятувальна операція триває. Залишається невідомою доля ще понад 40 людей.

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Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Станом на 11-30 15 січня вже відомо про загибель 21 людини, з них 1 дитина. Травмовано71 особу, з них 13 дітей. Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей.

За інформацією Нацполіції наразі розшукується 40 осіб.

Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи, гасіння пожежі триває.

Вивезено приблизно 3780 тон зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації 14 січня завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки зруйновано цілий під'їзд багатоквартирного будинку.

Міська влада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російської ракетної атаки.