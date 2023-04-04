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Трагедія в Гімалаях: загинуло семеро туристів

гори, туристи, альпіністи
Фото: Pixabay

У Гімалаях на північному сході Індії лавина накрила групу туристів, щонайменше семеро людей загинули і 11 отримали поранення.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами речника індійської армії, рятувальники шукають ще щонайменше 30 осіб.

Організація прикордонних доріг Індії заявила, що туристи потрапили під лавину біля гірського перевалу Нату-Ла в штаті Сіккім. Рятувальники витягли зі снігу 22 постраждалих і доставили їх у лікарню. Перевал знаходиться вздовж кордону з Китаєм і є головним туристичним напрямком.

Зазначимо, що екологічно чутливий гімалайський регіон, який сильно постраждав від глобального потепління, схильний до сходження лавин. Минулого року 27 альпіністів-практикантів загинули під час сходження лавини в північному регіоні Уттараханд.