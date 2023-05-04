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Третя за травень атака Києва - всі ракети і БПЛА знищені

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Втретє з початку травня росіян атакували Київ. Ілюстративне фото: Національна поліція

Втретє з початку травня росіяни атакували Київ. Окупанти застосували баражуючі бєприприпаси типу “Shahed” і ракети, ймовірно, балістичного типу - повідомила пресслужба КМВА в Facebook. 

Нічна тривога в Києві тривала понад 3,5 години.

Як зазначили в КМВА, такої щільної інтенсивності ударів столиця не відчувала від початку цього року.

За попередньою інформацією, силами ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені.

Зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, без шкоди для людей і серйозних пошкоджень забудові міста.

“В результаті нічної повітряної атаки на столицю, в Шевченківському районі в житловій забудові виявлено уламки БПЛА. Інформація про пожежу не підтвердилась. Без постраждалих серед населення і без суттєвих пошкоджень прилеглої території.”, - проінформував голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Нагадаємо, 3 травня росіяни  випустили по Києву  дрони-камікадзе типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони знищили всі російські БПЛА.

Першого травня в КВДА повідомили про безуспішну повітряну атаку окупантами по Києву, рашисти вкотре атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами та дронами.

Автор:
Альона Чернецька