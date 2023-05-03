Три дрони атакували нафтобазу на Кіровоградщині

Вночі 3 травня одразу три іранські дрони-камікадзе атакували нафтобазу на Кіровоградщини. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Сьогодні російський агресор вчергове атакував Україну дронами і ракетами. На Кіровоградщині є прильоти", - зазначив Райкович.

За його словами, близько третьої ранку одразу три "шахеди" атакували нафтобазу в обласному центрі.

Як повідомив Райкович, обійшлося без жертв.

"Всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється", - зауважив очільник Кіровоградської області.

Нагадаємо, вночі 3 травня ворог випустив по Дніпропетровській області іранські дрони-камікадзе. Внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджена адмінбудівля.

Також Київ зазнав чергового повітряного нападу з боку країни-агресора РФ. Сили ППО виявили та знищили всі дрони-камікадзе, якими загарбники намагалися атакувати столицю.