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Три дрони атакували нафтобазу на Кіровоградщині

Три дрони атакували нафтобазу на Кіровоградщині
Фото: пресслужба Кіровоградської ОВА

Вночі 3 травня одразу три іранські дрони-камікадзе  атакували нафтобазу на Кіровоградщини. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. 

"Сьогодні російський агресор вчергове атакував Україну дронами і ракетами. На Кіровоградщині є прильоти", - зазначив Райкович.

За його словами, близько третьої ранку одразу три  "шахеди"  атакували нафтобазу в обласному центрі.

Як повідомив Райкович, обійшлося без жертв.

"Всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється", - зауважив очільник Кіровоградської області.

Нагадаємо, вночі 3 травня ворог випустив по Дніпропетровській області іранські дрони-камікадзе. Внаслідок атаки у Дніпрі  пошкоджена адмінбудівля. 

Також Київ зазнав чергового повітряного нападу з боку країни-агресора РФ. Сили ППО виявили та знищили всі дрони-камікадзе, якими загарбники намагалися атакувати столицю.

Автор:
Світлана Манько