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Три людини загинули внаслідок обстрілів окупантами Донецької області

атаки на донецьку область, обстріли донецької області
Росіяни вбили двох людей в Донецькій області. Фото: Facebook Павла Кириленка

Ввечері 22 серпня російські війська атакували Лиманську громаду Донецької області. Внаслідок атаки є жертви.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Фото 2 — Три людини загинули внаслідок обстрілів окупантами Донецької області
Наслідки російських атак на Донецьку область. Фото: Facebook Павла Кириленка 

Ворог задіяв артилерійські установки для атаки на Донеччину. Внаслідок обстрілу в Торському загинули троє людей, одна дістала поранення.

Фото 3 — Три людини загинули внаслідок обстрілів окупантами Донецької області
Наслідки російських атак на Донецьку область. Фото: Facebook Павла Кириленка 

Ще одна людина дістала поранення у Закітному, яке також було атаковано загарбниками.

Фото 4 — Три людини загинули внаслідок обстрілів окупантами Донецької області
Наслідки російських атак на Донецьку область. Фото: Facebook Павла Кириленка 

"Ворог щодня б'є по цивільним на Донеччині — особливо це стосується прифронтових громад. За кожен злочин буде заслужена кара!", — сказав Кириленко.

Загалом на Донеччині протягом доби 21 серпня внаслідок російської агресії загинула одна людина. Інцидент стався в Подільському.

До цього, протягом 20 серпня росіяни поранили сімох жителів Донеччини. Тоді йшлося про трьох постраждалих у Часовому Яру, двох – у Красногорівці, й по одній пораненій людині – в Петрівці та Авдіївці.

Автор:
Віта Молодан