Три людини загинули внаслідок обстрілів окупантами Донецької області

Ввечері 22 серпня російські війська атакували Лиманську громаду Донецької області. Внаслідок атаки є жертви.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Наслідки російських атак на Донецьку область. Фото: Facebook Павла Кириленка

Ворог задіяв артилерійські установки для атаки на Донеччину. Внаслідок обстрілу в Торському загинули троє людей, одна дістала поранення.

Наслідки російських атак на Донецьку область. Фото: Facebook Павла Кириленка

Ще одна людина дістала поранення у Закітному, яке також було атаковано загарбниками.

Наслідки російських атак на Донецьку область. Фото: Facebook Павла Кириленка

"Ворог щодня б'є по цивільним на Донеччині — особливо це стосується прифронтових громад. За кожен злочин буде заслужена кара!", — сказав Кириленко.

Загалом на Донеччині протягом доби 21 серпня внаслідок російської агресії загинула одна людина. Інцидент стався в Подільському.

До цього, протягом 20 серпня росіяни поранили сімох жителів Донеччини. Тоді йшлося про трьох постраждалих у Часовому Яру, двох – у Красногорівці, й по одній пораненій людині – в Петрівці та Авдіївці.