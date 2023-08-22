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Три людини загинули внаслідок обстрілів окупантами Донецької області
Ввечері 22 серпня російські війська атакували Лиманську громаду Донецької області. Внаслідок атаки є жертви.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Ворог задіяв артилерійські установки для атаки на Донеччину. Внаслідок обстрілу в Торському загинули троє людей, одна дістала поранення.
Ще одна людина дістала поранення у Закітному, яке також було атаковано загарбниками.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ворог щодня б'є по цивільним на Донеччині — особливо це стосується прифронтових громад. За кожен злочин буде заслужена кара!", — сказав Кириленко.
Загалом на Донеччині протягом доби 21 серпня внаслідок російської агресії загинула одна людина. Інцидент стався в Подільському.
До цього, протягом 20 серпня росіяни поранили сімох жителів Донеччини. Тоді йшлося про трьох постраждалих у Часовому Яру, двох – у Красногорівці, й по одній пораненій людині – в Петрівці та Авдіївці.