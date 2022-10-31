Три потяги затримуються через знеструмлення інфраструктури внаслідок обстрілів

Деякі ділянки залізничних шляхів знеструмлені через ракетну атаку окупантів, частина рейсів затримуються.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі із затримкою більш ніж на 30 хвилин прямує поїзд №81/82 Київ — Ужгород.

Також затримуються рейси швидкісних поїздів №712 Київ — Краматорськ та №732 Київ — Дніпро.

В "Укрзалізниці" наголосили, що 80% поїздів, які зараз у дорозі, продовжують курсувати за графіком.

Нагадаємо, 31 жовтня Росія знову атакували об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Так, зафіксовані влучання у Києві, Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Кіровоградській та Чернівецькій областях. Через обстріли в Україні вводять екстрені відключенн світла.