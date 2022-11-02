"Три "прильоти": Армія РФ завдала ударів по Харкову

Російські окупаційні війська вночі 2 листопада завдали ракетних ударів по Київському району Харкова, повідомив мер Ігор Терехов.

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"Три "прильоти" по Київському району. Попередньо, попадання по адміністративній нежитловій будові. Інформації про поранених чи загиблих на даний момент немає", — написав міський голова в своєму Telegram-каналі.

Влучання зафіксували під час повітряної тривоги, яка тривала з 20:23 до 23:33. Попередньо відомо, що на місці влучання виникла пожежа. Детальнішу інформацію військова адміністрація Харківської області повідомить згодом.

Вранці 2 листопада росіяни також обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого п’ятеро людей дістали поранення.

Протягом попердньої доби, 1 листопада, ворог обстрілював міста Куп'янськ, Вовчанськ та населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. В результаті обстрілів окупантів поранено шестеро людей, серед них двоє дітей.

