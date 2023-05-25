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Події
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Три селища під загрозою підтоплення. Росіяни зруйнували греблю у Донецькій області

Павло Кириленко. Фото: Донецька ОВА
Павло Кириленко. Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти зруйнували греблю Карлівського водосховища у Донецькій області. Тепер під загрозою підтоплення опинилися селища Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Російська окупаційна армія з початку широкомасштабного вторгнення постійно обстрілювала Карлівку, наносячи удари саме по греблі, нехтуючи тим, що від цих дій постраждають передусім цивільні. До такого розвитку подій ми були готові, а тому оперативні та рятувальні служби Донеччини вже почали діяти за чітко визначеним алгоритмом", - зазначив він.

За його словами, громади, які знаходяться у зоні ймовірного підтоплення, попереджені. За потреби буде розпочато евакуацію цивільного населення.

Крім того, вже провели термінове засідання комісії ТБ та НС та створили штаб із подолання наслідків цієї надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати Донецьку область. Так, рашисти протягом доби 24 травня обстріляли кілька населених пунктів області, внаслідок чого одна людина загинула, а ще шестеро отримали поранення. 

Автор:
Ніна Комащенко