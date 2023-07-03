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Троє цивільних поранені внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини
Окупаційні війська РФ 3 липня вкотре накрили вогнем Херсонську область, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
За даними слідства, близько 13:30 російські військові здійснили артилерійський обстріл села у Станіславській громаді Херсонської області.
"Поранення отримали троє місцевих жителів, двох з них госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди.
За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 2 липня 85 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 6 людей дістали поранення.