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Події
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Троє цивільних поранені внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини

Троє цивільних поранені внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини

Окупаційні війська РФ 3 липня вкотре накрили вогнем Херсонську область, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, близько 13:30 російські військові здійснили артилерійський обстріл села у Станіславській громаді Херсонської області.

"Поранення отримали троє місцевих жителів, двох з них госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 2 липня 85 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.  Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Автор:
Ніна Комащенко