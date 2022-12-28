Троє людей постраждали внаслідок обстрілу села на Херсонщині

Російські окупаційні війська обстріляли село Кізомис у Херсонській області, внаслідок чого є постраждалі.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Через ворожий обстріл постраждали 3 людини. Серед них 14 річна дитина з мінно-вибуховою травмою", - зазначив він.

За його словами, всіх постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, окупанти протягом доби 27 грудня 50 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.