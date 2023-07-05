Троє людей постраждали внаслідок російських обстрілів на Херсонщині

Російські військові 5 липня вчергове обстріляли населені пункти Херсонського та Бериславського районів Херсонської області, внаслідок чого є руйнування та постраждалі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зокрема, вранці через артобстріл села Антонівка біля будинку поранення отримав місцевий чоловік.

Близько 13:20 окупанти обстріляли село Іванівка у Дар’ївській сільській громаді, внаслідок чого поранення отримав місцевий житель.

Крім того, окупанти вдень атакували село Садове під час роздачі гуманітарної допомоги. Через обстріли ворога постраждала жінка.

Також внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будинки, господарські споруди, лінії електропередач, газопроводи, автотранспорт.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, війська РФ протягом доби 4 липня 83 рази відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людини загинули, ще одна – поранена.