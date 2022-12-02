Троє людей загинули у Херсонській області через російські обстріли

Російські окупаційні війська за минулу добу, 1 грудня, 42 рази обстріляли Херсонську область, є жертви та поранені.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Херсона, ворожі снаряди поцілили в приватні та багатоквартирні будинки.

Також ворог обстріляв населені пункти Херсонського і Бериславського районів.

"На жаль, через російські обстріли є жертви серед цивільного населення. Рашисти вбили 3 людей, ще 7 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначив він.

Нагадаємо, 1 грудня голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що Херсон знову залишився без світла через російські обстріли.