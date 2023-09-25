Троє людей загинули внаслідок обстрілу Херсона, є поранені (ФОТО, ВІДЕО)

Троє людей загинули ввечері 25 вересня в результаті артилерійського обстрілу Херсона російською армією. Про це повідомили начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та обласна прокуратура.

Унаслідок масивного обстрілу житлових кварталів обласного центру загинули два чоловіка та жінка, які знаходились на вулиці. Пошкоджено житлові будинки, торгівельні точки, автотранспорт. Наразі відомо про ще двох містян, які отримали поранення, їх госпіталізовано.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Перед цим керівник регіону опублікував відео з наслідкам обстрілу окупантами ринку в Дніпровському районі міста. За його словами, поранення там отримала 45-річна продавчиня, яку шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо також, що раніше в понеділок російські окупанти скинули чотири авіабомби на Берислав Херсонської області, влучивши по території житлово-експлуатаційної контори та зруйнувавши приватний будинок. Відомо також про трьох загиблих.