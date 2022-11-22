Троє людей загинуло в результаті російських обстрілів Херсона

22 листопада російські військові обстріляли Херсон. Внаслідок цього загинуло троє людей. Про це повідомляє “Суспільне”.

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"Постріли і щільність від ворога постійно зростають. У нас є поранені і загиблі. Ворог стріляє із ствольної артилерії так із мінометів, РСЗО. Вони обстрілюють мирне населення. У нас по місту є семеро поранених і двоє загиблих", - сказав в ефірі національного телемарафону голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Пізніше начальний цивільного захисту Херсонської міської ради Олександр Лещенко повідомив "Суспільному" про трьох загиблих.

Також в коментарі виданню начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова розповіла, що обстріли Херсона не вщухали та вночі.

"Російські окупанти з лівого берега постійно обстрілюють місто. Були влучення у Дніпровському районі, у районі Консервного заводу та на площі Корабелів. Зруйновані будинки, є поранені", — розповіла Лугова.

За її словами, поранення отримала жителька Дніпровського району. Близько сьомої ранку у житловий будинок влучив російський снаряд. Ще одна жінка отримала поранення через влучення снаряда у будинки у центрі міста.

"Всіх поранених доставили до лікарні, де вони отримають необхідну допомогу. Через ранкові обстріли у деяких будинках повилітало скло у вікнах, пошкодженні покрівлі, в одному з будинків зайнялась покрівля. Там працюють рятувальники, Також вранці було пошкоджено відділення "Нової пошти" по Кіндійському шосе", — сказала Лугова.

Також, за словами начальниці МВА, 21 листопада під масовані обстріли російських військ потрапили жителі Антонівки. Там мінометний снаряд влучив у будинок. Одна людина отримала легке поранення.

Нагадаємо, перші спецпідрозділи ЗСУ зайшли в Херсон 11 листопада. У місті розпочали стабілізаційні заходи, так само як в інших звільнених від окупантів населених пунктах Херсонської області.

При цьому з'ясувалося, що, тікаючи, окупанти намагалися завдати якомога більше шкоди інфраструктурі та погіршити життя місцевим жителям. Зокрема, росіяни руйнували об'єкти електроенергетики. Проте у Херсоні вже розпочали роботи з відновлення електропостачання.