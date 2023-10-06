Турецьке судно підірвалося на міні в Чорному морі біля берегів Румунії

У четвер, 5 жовтня, турецьке вантажне судно підірвалося на міні в Чорному морі біля берегів Румунії. Корабель отримав незначні ушкодження.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що подія сталася біля гирла Дунаю, за 11 морських миль на північ від міста Сулина, поблизу входу в Сулинське гирло.

Пізніше судно кинуло якір на короткий проміжок часу, щоб оцінити збитки. Вже через 3 години судно відновило рух.

Повідомляється, що джерело в українському уряді підтвердило, що судно натрапило на міну, додавши, що це, "ймовірно, міна часів Другої світової війни або фугасні міни, які залишилися там минулого року".

Йорук Ісік, голова консалтингової компанії Bosphorus Observer, повідомив Reuters, що на міну натрапило судно Kafkametler. Наразі екіпаж судна у безпеці.

Раніше уряд Британії, посилаючись на дані своєї розвідки, попереджав, що Росія може використовувати морські міни для ураження цивільних суден у Чорному морі, зокрема встановлюючи їх на підході до українських портів.

Нагадаємо, 20 вересня в Чорному морі вже підривалося вантажне судно. За попередньою версією, також на міні.Тоді екіпаж вдалося врятувати.