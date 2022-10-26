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У Бахмуті росіяни вбили одну людину та спричинили пожежу в будівлі технікому
Російська армія вночі 26 жовтня черговий раз атакувала населені пункти в Донецькій області. В результаті одна людина загинула, також зафіксовані руйнування.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Близько 3:10 ночі окупанти завдали ракетного удару по Дружківці. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але знищено будівлю коледжу та пошкоджено багатоповерхівки.
В результаті російських обстрілів Бахмуту одна людина загинула, вигоріла будівля технікуму, постраждали приватні будинки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"На Донецькому напрямку росіяни стріляли по Первомайському Очеретинської громади та Мар'їнці, Красногорівці і Катеринівці Мар'їнської громади — інформація про жертв та руйнування не надходила", — додав Кириленко, зазначивши, що прифронтові громади у центрі та на півночі області черговий раз також потрапили під ворожий вогонь.
Цієї ж ночі армія країни-агресора РФ обстріляла Оріхів та село Преображенка Запорізької області. Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню з запалювальними боєприпасами.
Крім того, окупаційні війська Російської Федерації продовжують завдавати ударів по Харківщині. Протягом минулої доби під ворожий вогонь потрапили розташовані біля лінії зіткнення та кордону з РФ населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.