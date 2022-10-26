У Бахмуті росіяни вбили одну людину та спричинили пожежу в будівлі технікому

Російська армія вночі 26 жовтня черговий раз атакувала населені пункти в Донецькій області. В результаті одна людина загинула, також зафіксовані руйнування.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Близько 3:10 ночі окупанти завдали ракетного удару по Дружківці. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але знищено будівлю коледжу та пошкоджено багатоповерхівки.

В результаті російських обстрілів Бахмуту одна людина загинула, вигоріла будівля технікуму, постраждали приватні будинки.

"На Донецькому напрямку росіяни стріляли по Первомайському Очеретинської громади та Мар'їнці, Красногорівці і Катеринівці Мар'їнської громади — інформація про жертв та руйнування не надходила", — додав Кириленко, зазначивши, що прифронтові громади у центрі та на півночі області черговий раз також потрапили під ворожий вогонь.

Цієї ж ночі армія країни-агресора РФ обстріляла Оріхів та село Преображенка Запорізької області. Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню з запалювальними боєприпасами.

Крім того, окупаційні війська Російської Федерації продовжують завдавати ударів по Харківщині. Протягом минулої доби під ворожий вогонь потрапили розташовані біля лінії зіткнення та кордону з РФ населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.