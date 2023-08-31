У BBC підрахували, скільки разів дрони атакували Росію і Крим з початку 2023 року

Згідно з верифікованими даними британського мовника BBC, з початку 2023 року станом на кінець серпня Росію та анексований Крим атакували дронами понад 190 разів.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це йдеться в матеріалі телеканалу.

Атаку в ніч на 30 серпня визначали як наймасштабнішу, яку спостерігали за один день з початку року. Примітно, що безпілотники вразили щонайменше шість регіонів Росії з півдня на північний захід.

У 2023 році атаки безпілотників в більшій мірі націлені на Брянську, Бєлгородську і Курську області Росії поблизу західного кордону з Україною, а також на окупований Крим.

Згідно з кадрами, перевіреними BBC, в результаті ймовірної атаки безпілотника один із флагманських російських бомбардувальників Туполєв Ту-22 спалахнув на авіабазі в Пскові.

Раніше зафіксували близько десятка атак морських безпілотників на російські об’єкти в Чорному морі. Ціллю були військово-морські бази та Кримський міст.

Безпілотники також досягли Московської області, яка знаходиться приблизно за 450 км від кордону з Україною.

Цілями були й нафтові об’єкти, аеродроми та енергетична інфраструктура. BBC ідентифікувало щонайменше дев'ять атак безпілотників на нафтосховища.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що один із зразків української далекобійної зброї успішно використали для виконання поставлених завдань.

Крім того, ВПК України створив та налагодив виробництво нової вітчизняної ракети. Розробка вже довела свою ефективність — саме цією ракетою знищили російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф", 23 серпня.