У Бейруті обрушився елеватор, який постраждав від вибуху у 2020 році

Частина зернових сховищ у порту Бейрута впала за кілька днів до другої річниці потужного вибуху в Лівані, який призвів до численних жертв, руйнування інфраструктури, у тому числі елеваторів.

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Про це повідомляє Reuters.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

Так, 31 липня в порту Бейрута впав величезний елеватор. Усередині нього з початку липня тривала пожежа. За словами місцевої влади, спалах виник через гниюче зерно, що залишалося в елеваторі після вибуху в порту Бейрута, що стався 4 серпня 2020 року. Тоді загинуло понад 200 людей, тисячі будівель у місті, включаючи цей елеватор.

Місцева влада попереджала, що елеватор може впасти.

Нагадаємо, що вибух 2020 року був спричинений небезпечним зберіганням аміачної селітри у порту з 2013 року. Багато ліванців вважають її символом корупції та поганого управління правлячою елітою, яка також призвела країну до руйнівного фінансового краху.

Це був один із найпотужніших неядерних вибухів за всю історію. Внаслідок вибуху було поранено близько 6000 людей та зруйновано райони Бейрута, внаслідок чого десятки тисяч людей залишилися без даху над головою.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала докази, що сирійське судно, заарештоване у Лівані, перевозило вкрадене українське зерно.