У берегов Греции перевернулось судно с мигрантами, погибли 16 человек

24 декабря в Эгейском море, у берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами, в результате чего погибли, по меньшей мере, 16 человек.

Как сообщает Ekathimerini со ссылкой на данные береговой охраны, лодка перевернулась поздно в пятницу примерно в 8 километрах от острова Парос.

В результате спасательной операции были выведены на берег 63 человека. По словам спасенных пассажиров, на судне было около 80 человек.

По информации издания, для поисков уцелевших были задействованы пять патрульных катеров береговой охраны, девять частных судов, вертолет и военно-транспортный самолет.

Кроме этого, к поискам также привлекли водолазов береговой охраны.

Сначала сообщалось о 13 погибших, однако впоследствии водолазы обнаружили еще три тела.

В издании отмечают, что в течение последних дней в акватории Греции произошло три аварии, в которых погибли, как минимум, 27 человек.

Напомним, 16 апреля недалеко от побережья Туниса произошло кораблекрушение, в результате которого погиб 41 мигрант, в том числе один ребенок.

В апреле 2015 года в результате кораблекрушения, которое произошло в 70 милях от побережья Ливии, погибли 700 человек.