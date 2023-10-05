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У Бериславі окупанти скинули авіабомбу на лікарню

У Бериславі окупанти скинули авіабомбу на лікарню
Росіяни обстріляли лікарню. Фото: очільник ОВА Олександр Прокудін

5 жовтня російські окупанти нанесли пʼять авіаударів в районі міста Берислав Херсонської області. Одна авіабомба влучила у лікарню, постраждали медпрацівники.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

За його інформацією, постраждали двоє медпрацівників: водій "швидкої" та фельдшер. У водія – перелом ноги та поранення голови, а фельдшер дістав контузію.

Російська бомба вщент знищила четвертий поверх лікарні, ще один – частково. Також ворожим вогнем було пошкоджено машини швидкої допомоги.

Фото 2 — У Бериславі окупанти скинули авіабомбу на лікарню

Прокудін додав, що наразі інформація про постраджалих уточнюється.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники 78 разів обстріляли Херсонську область, випустивши при цьому 445 снарядів. Через російську агресію 2 людини  дістали поранення.

Автор:
Тетяна Гойденко