У Бериславі окупанти скинули авіабомбу на лікарню

5 жовтня російські окупанти нанесли пʼять авіаударів в районі міста Берислав Херсонської області. Одна авіабомба влучила у лікарню, постраждали медпрацівники.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

За його інформацією, постраждали двоє медпрацівників: водій "швидкої" та фельдшер. У водія – перелом ноги та поранення голови, а фельдшер дістав контузію.

Російська бомба вщент знищила четвертий поверх лікарні, ще один – частково. Також ворожим вогнем було пошкоджено машини швидкої допомоги.

Прокудін додав, що наразі інформація про постраджалих уточнюється.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники 78 разів обстріляли Херсонську область, випустивши при цьому 445 снарядів. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.