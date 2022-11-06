У Бериславі російські війська підірвали високовольтну лінію електропередачі

Армія Російської Федерації зруйнувала близько півтора кілометра опор та високовольтної лінії електропередачі у тимчасово окупованому Бериславі Херсонської області. Через це місто залишилося без електроживлення.

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Про це в Facebook 6 листопада повідомив очільник Херсонської ОДА Яросла Янушевич.

Він підкреслив, що пошкодження досить масштабні. Швидко полагодити поломки неможливо, тому що, по-перше, бракує фахівців і обладнання, по-друге, російські військові не дадуть цього зробити.

Янушевич прогнозує, що у Бериславі відновлять електропостачання після повної деокупації міста. Аналогічна ситуація може бути з водопостачанням, адже окупанти замінували в місті частину водонапірних свердловин.

"Також стало відомо, що окупанти підірвали й високовольтні лінії, які йдуть на Херсон. Тому в обласному центрі та низці інших населених пунктів почалися проблеми із електропостачанням", - додав Янушевич.

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, що у Бериславі окупанти наказали місцевим жителям виїхати до 10 листопада. Основною причиною загрбники вказують можливе "руйнування дамби Каховської ГЕС".

Раніше президент Володимир Зеленський попереджав, що Росія готова підірвати дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції у Херсонській області, що призведе до швидкого затоплення водами Дніпра понад 80 населених пунктів, зокрема й обласного центру.