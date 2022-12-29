У Білорусі поблизу кордону з Україною впала ракета

Сьогодні, 29 грудня, під час того, як країна-агресор РФ обстрілювала мирні міста України, на територію Білорусі впала ракетакомплексу С-300.

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Про це повідомляє БЕЛТА.

Зазначається, що про подію негайно було поінформовано самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко.

Наразі група фахівців із числа співробітників Слідчого комітету та Міністерства оборони встановлює причини падіння.

Як пише видання, розглядаються дві основні версії події: випадковий заліт ракети на територію Білорусі, або ракета збита внаслідок роботи систем ППО Білорусі.

На місці події працюють спеціалісти СК, МВС, Міністерства оборони. Відомостей про постраждалих на даний момент немає.

Як повідомляє Білоруський Гаюн, рештки ракети виявили поблизу села Горбаха у Брестській області. За твердженням місцевих пабліків, ракету знайшли в полі.

Зазначимо, армія країни-агресора РФ 29 грудня випустила по мирним населеним пунктам України 69 ракет. Силами ППО знищено 54 ворожі крилаті ракети.

Нагадаємо, в Молдові 5 грудня впала ракета в той самий час, коли РФ завдавала ударів по Україні.

Крім того, у листопаді у прикордонному з Україною районі Польщі також впали ракети. Це сталося приблизно в той час, коли Росія завдавала масованого ракетного удару по всій Україні.