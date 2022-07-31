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У Болгарії стався вибух на складі боєприпасів
У Болгарії стався вибух на складі боєприпасів компанії ЕМКО біля міста Карнобат. Про це пише болгарське видання БНР.
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"Сьогодні близько 4 години ранку на складі боєприпасів компанії "ЕМКО" під Карнобатом стався вибух. Виникла пожежа, яка зараз загашена. Ніхто не постраждав", - сказано у повідомленні.
Згідно з повідомленням, місце події обстежено за допомогою дрона, а район події буде оточений на 72 години.
Власник підприємства Еміліан Гебрев пояснив БНР, що на складі були застарілі боєприпаси, які були замовлені компаніями, але не оплачені і зберігалися тамПідписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, у травні понад 20 людей отримали поранення через вибух на хімічному підприємстві “Меламін” у словенському місті Кочов'ї