У Болгарії стався вибух на складі боєприпасів компанії ЕМКО біля міста Карнобат. Про це пише болгарське видання БНР.

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"Сьогодні близько 4 години ранку на складі боєприпасів компанії "ЕМКО" під Карнобатом стався вибух. Виникла пожежа, яка зараз загашена. Ніхто не постраждав", - сказано у повідомленні.

Згідно з повідомленням, місце події обстежено за допомогою дрона, а район події буде оточений на 72 години.

Власник підприємства Еміліан Гебрев пояснив БНР, що на складі були застарілі боєприпаси, які були замовлені компаніями, але не оплачені і зберігалися там

Нагадаємо, у травні понад 20 людей отримали поранення через вибух на хімічному підприємстві “Меламін” у словенському місті Кочов'ї